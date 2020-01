Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: +++ Heckenbrand in Scheeßel +++ Brand eines Gartenpavillon in Zeven +++

Rotenburg (Wümme) (ots)

+++ Scheeßel (to). Die Feuerwehr Scheeßel musste in der Silvesternacht gegen 21.40 Uhr zu einer brennenden Hecke in den Brakeweg in Scheeßel ausrücken. Auf einer Länge von 20 Meter ist eine Hochgewachsene Hecke in Brand geraten. Mit drei Fahrzeugen rückten die Kameraden an und begannen umgehend mit den Löscharbeiten, die Eigentümer erfuhren erst während der Löscharbeiten das es auf ihrem Grundstück zu einem Zwischenfall gekommen ist. Nach 30 Minuten konnten die Kameraden wieder abrücken und weiter in das Jahr 2020 feiern.

+++ Zeven (tg). Um 0:29 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Zeven zu einem brennenden Carport in die Jahnstraße nach Zeven alarmiert. Laut ersten Meldungen sollte dort ein Carport in voller Ausdehnung brennen. Dieses konnte von den ersteintreffenden Feuerwehrleuten nicht bestätigt werden. Es brannte ein ca. 4,5 x 4,5m Gartenpavillon aus Holz, welcher in unmittelbarer Nähe zur Garage stand. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein übergreifen der Flammen auf die Garage verhindert werden. Der Pavillon wurde abgelöscht und anschließend mit der Wärembildkamera auf weitere Glutnester überprüft. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die 20 Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, beendet.

