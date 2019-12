Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verpuffung in einer Garage

Rotenburg (Wümme) (ots)

29.12.2019 Kalbe (as). Zu einer Verpuffung kam es am späten Sonntagabend gegen 22.50 Uhr in einer Garage in der Kalber Lindenstraße. Ein Bewohner wollte in seiner Garage einen Ofen nachheizen, daraufhin kam es zu einer Verpuffung und ein Sofa fing Feuer.

Umgehend rückten die Feuerwehren Kalbe und Sittensen zur Einsatzstelle an. Der Brand konnte relativ zügig durch zwei Trupps unter Atemschutz gelöscht werden. Zwei Bewohner verletzten sich dabei. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen und wurden ins Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert.

Für die Feuerwehren, die mit über 50 Einsatzkräften vor Ort waren, war der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet.

