FW-ROW: Kellerbrand in Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

(23.12.2019, Philipp Lins, Rotenburg: am Vortag des Heiligabends wurde die Feuerwehr Rotenburg zu einem Kellerbrand in den Hirtenweg in Rotenburg alarmiert. Noch vor dem Ausrücken der ersten Fahrzeuge, meldete die Leitstelle, dass eine Rauchsäule bereits von der Bundesstraße aus wahrnehmbar sei. Auch die eingetroffene Polizei bestätigte diese Meldung. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage wurde das Einsatzstichwort von Feuer 2 auf Feuer 3 erhöht, sodass auch die Ortsfeuerwehr Unterstedt alarmiert wurde. An der Einsatzstelle wurden umgehend zwei Trupp mit Atemschutz in den Keller geschickt. Diese lokalisierten das Feuer und bekämpften es. Da es sich um einen voll ausgestatteten Raum handelte, wurde das Inventar nach draußen verbracht und dort final abgelöscht. Nach gut einer Stunde konnte "Feuer aus!" an die Leitstelle gemeldet werden. Menschen kamen nicht zu schaden und waren zu keiner Zeit in Gefahr. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte mit 9 Fahrzeugen im Einsatz. In Bereitstellung stand zudem ein Rettungswagen. Zur Schadenursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

