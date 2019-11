Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Hackschnitzellager brennt ab

Rotenburg (Wümme) (ots)

Brockel (dp) 24.11.2019 In Brockel kam es am Samstagnachmittag zu einem Feuer in einem Lager, dass mit Holzhackschnitzel gefüllt war. Die Feuerwehren aus Bothel, Brockel und Hastedt wurden um 15:30 Uhr alarmiert und fanden beim Eintreffen eine Brandausbreitung vor, welche sich auf weitere Gebäudeteile ausbreiten wollte. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden aber der Einsatz zog sich über mehrere Stunden hin. Aufgrund von Schwellbränden in dem Holzlager musste das gesamte Lagergut leergefahren werden, um den Brandherd abzulöschen. Durch offene Fenster war Brandrauch in den anliegenden Gebäudeteilen eingedrungen welcher von der Feuerwehr mit einem Überdrucklüfter entfernt wurde. In Folge der Löscharbeiten und zur Eigensicherung wurde die Bundesstraße 71 für die Erstmaßnahmen voll gesperrt. Im Einsatz waren 53 Feuerwehrleute sowie ein Rettungswagen und die Polizei, um 20:00 Uhr wurde der Einsatz beendet. Die Brandursache konnte nicht vor Ort geklärt werden und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

