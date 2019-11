Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unrat brennt in Sittenser Feldmark

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sittensen. Aus ungeklärter Ursache brannte am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Sittenser Feldmark ein Haufen mit Unrat. Laut erster Meldung sollte ein landwirtschaftliches Gebäude in Flammen stehen. Zunächst war unklar, wo sich die Einsatzstelle befindet, somit wurden vorsorglich mehr Einsatzkräfte alarmiert. Durch den dichten Nebel war es schwierig die Brandstelle zu finden.

Glücklicherweise war schnell klar, dass es sich nur um ein kleineres Feuer handelt. Die Feuerwehren Sittensen und Hamersen hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Für die übrigen Feuerwehren aus Klein Meckelsen und Tiste war kein Einsatz erforderlich. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit einem C-Rohr das Feuer. Anschließend musste der Haufen mit einem Radlader auseinander gezogen werden, um letzte Glutnester abzulöschen. Hier kam auch die Wärmebildkamera zum Einsatz. Abschließend wurde ein Schaumteppich aufgebracht, damit das Feuer keine Chance hatte erneut zu entzünden. Es brannten hier Stroh und Holzreste.

Wie es zu dem Feuer gekommen war, ermittelt nun die Polizei. Nach über einer Stunde war der Einsatz für die Wehren beendet. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort, dieser brauchte nicht eingreifen.

