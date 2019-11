FW-ROW: Rauchentwicklung entpuppt sich als Nebelmaschine

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

(08.11.2019, Rotenburg (Wümme), Philipp Lins) Rotenburg - Am frühen Abend wurden die Ortsfeuerwehren Rotenburg und Unterstedt von der Einsatzleitstelle an den Neuen Markt alarmiert. Gemeldet wurde eine unklare Rauchentwicklung an einem Gebäude, nähere Angaben waren nicht bekannt.

Schon beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine deutliche "Rauchentwicklung" wahrgenommen werden. Wenige Augenblicke später wurde der Grund hierfür entdeckt: eine Nebelmaschine an einem Geschäft sorgte für eine beachtliche Nebelbildung. Es stelle sich heraus, dass in der Innenstadt eine Aktion rund um das Thema "Krimi" stattfand.

Diese und weitere Nebelmaschinen, die im Innenstadtbereich verteilt waren, sorgten für eine düstere Stimmung. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig. Die Einsatzleitstelle wurde über diese Aktion informiert und die Einsatzkräfte verließen die Einsatzstelle. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehren Rotenburg und Unterstedt, sowie ein Rettungswagen.

