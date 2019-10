Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Fahrzeug brennt komplett aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Eigene Löschversuche mit Rauchgasintox bezahlt

Hellwege, 30/10/19 (er) Am Morgen des heutigen Mittwochs wurde die Ortfeuerwehr Hellwege zu einem Fahrzeugbrand in die Straße Am Bruch gerufen. Bei Eintreffen zeigte sich, daß der Fahrzeugeigentümer den Brand bereits mit einem Gartenschlauch und einem Pulverlöscher relativ erfolgreich bekämpft hatte.

Die Feuerwehr ging zunächst mit Wasser und im weiteren Verlauf mit Löschschaum gegen die letzten Flammen und Glutnester im Fahrzeug vor. Dem Einsatzleiter fiel in der Zwischenzeit auf, daß der Fahrzeugeigner stark hustete und sich keinem guten Gesamtzustand befand und rief eine Rettungswagenbesatzung zur Sichtung und Überprüfung hinzu. Der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestätigte sich, der Mann wurde in die Klinik nach Rotenburg gebracht.

Am Fahrzeug selbst entstand ein Totalschaden. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden. Nach rund einer Stunde hatten die Feuerwehrleute die Situation abgearbeitet und konnten wieder den Rückzug antreten.

Weitere Informationen sind beim Ortsbrandmeister der Feuerwehr Hellwege erhältlich.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hellwege

Erik Robin, BM

Ortsbrandmeister

Telefon: 01522 - 441 8905

E-Mail: ortsbm.hellwege@ff-sg-sottrum.de

Web: www.feuerwehr-hellwege.de

Veröffentlicht durch:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Alexander Schröder

Telefon: 0172 2062789

E-Mail: apw-zeven@gmx.de

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell