Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Anhänger von Viehtransporter stürzt auf Bundesstraße um, mehrere Schweine verenden.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven (tg) 10.09.2019. Am Dienstagabend gegen kurz vor 20:00 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Brauel zu einem Unfall auf die Bundesstraße 71 Höhe des Abzweigs nach Sassenholz alarmiert. Ersten Meldungen zufolge sollte ein Anhänger beladen mit Schweinen im Kreuzungsbereich umgekippt sein. Als die Kräfte der Feuerwehr Brauel vor Ort eintrafen, bot sich folgende Lage: Der Anhänger eines Gliederzuges ist beim Abbiegen auf die Bundesstraße 71 aus noch unbekannter Ursache auf die Leitplanke und anschließend in den abschüssigen Seitenraum gestürzt. Alle im Anhänger befindlichen Mastschweine waren eingeschlossen und zum Teil eingeklemmt. Aufgrund dieser Lage wurde zusätzlich die Feuerwehr Zeven mit technischem Gerät hinzu alarmiert, um die Tiere aus der Lage zu befreien, den Anhänger während der Rettung zu sichern und die Einsatzstelle auszuleuchten. Mitarbeiter der nahe gelegenen Spedition kamen zwischenzeitlich mit Ersatzfahrzeugen, damit die Tiere umgeladen werden konnten. Ein örtlicher Tierarzt wurde zu Einsatzstelle gerufen, der die verletzten Tiere in Augenschein nahm. Alle Tiere wurden per Hand aus dem auf der Seite liegenden Anhänger gerettet bzw. geborgen. Die im oberen Teil des Anhängers befindlichen Tiere konnten erst nach schaffen eines Zuganges aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Trotz des schnellen und umsichtigen Handelns aller Beteiligten kam für 13 Tiere die Hilfe zu spät.

Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wurde der Anhänger von einer Fachfirma wieder aufgerichtet und abgeschleppt.

Der Einsatz für die Feuerwehren konnte nach gut 3 Stunden beendet werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Brauel und Zeven mit 35 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, sowie die Polizei Zeven und die Straßenmeisterei Bremervörde.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell