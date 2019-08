Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Mehrere Einsätze beschäftigen die Feuerwehr Rotenburg

Wümme

Rotenburg (Wümme) (ots)

(Rotenburg (Wümme), 26.08.2019 Philipp Lins)

Rotenburg: Gleich fünf Mal wurde die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) innerhalb der letzten 24 Stunden zu Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Angefangen hatte die Einsatz-Serie am Sonntagmittag um kurz 13 Uhr. Die Brandmeldeanlage eines Betriebes in der Heinrich-Schelper-Straße hatte ausgelöst. Nach der Erkundung im Gebäude konnte schnell ein Fehlalarm festgestellt werden. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle verlassen. Knapp eine Stunde später löste die Anlage erneut aus und hatte so eine weitere Alarmierung zur Folge. Diesmal rückte nur der Einsatzleitwagen aus und stellte vor Ort wieder einen Fehlalarm fest. Zum nächsten Einsatz am Sonntag, wurde um 20 Uhr alarmiert. Ein Nachbar meldete eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Glockengießerstraße. Die Feuerwehr wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zur Einsatzstelle gerufen. Vor Ort konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Die gemeldete Lage konnte nicht bestätigt werden. Die vermeintlich verletzte Person öffnete wohlbehalten ihre Wohnungstür. Kurz nach dem Tageswechsel, um 00:01 Uhr, wurden wir von der Polizei in die Goethestraße nachgefordert. Dort hatte ein Fahrzeug Betriebsstoffe auf einer Länge von zirka 500 Metern verloren. Diese wurden von der Feuerwehr abgestreut. Um 05:23 Uhr wurde die Feuerwehr dann erneut zu einer Brandmeldeanlage alarmiert. Ausgelöst hatte die Anlage eines Objektes des Krankenhauses in der Danziger Straße. Beim Ausrücken der Einsatzkräfte wurden diese bereits von der Leitstelle darüber informiert, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, die Feuerwehr aber zur Kontrolle anfahren solle. Diese Meldung konnte vor Ort bestätigt werden.

