Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Obergeschoß durch Feuer zerstört

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven (tg). Am heutigen Montag gegen 11:50 Uhr wurden die Feuerwehren Brauel und Zeven in den Osterhornweg noch Zeven-Brauel alarmiert. Ersten Meldungen zu folge solle es eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses geben. Dieses wurde von den erst eintreffenden Kräften bestätigt und umgehend die Alarmstufe auf Feuer 3 erhört.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, so dass sich die Einsatzkräfte voll und ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Parallel zu den vorgehenden Trupps im Innenangriff, wurde von Außen die Drehleiter aus Zeven in Stellung gebracht und die Brandbekämpfung des Dachstuhls durchgeführt.

Im Verlaufe des Einsatzes griff das Feuer vom Hauptteil des Gebäudes auf den Anbau über. Da sich in diesem Bereich eine Rauchgasdurchzündung anbahnte, wurde alle Trupps im Innenangriff aus Sicherheitsgründen zurückgezogen und die Brandbekämpfung erst einmal nur von außen fortgesetzt. Später, nach Gefahrenabzug, konnte sie innen wieder aufgenommen werden. Ingesamt waren 6 C- Rohre, ein B-Rohr und das Wenderohr der Drehleiter im Einsatz.

Um weitere Atemschutzgeräteträger als Reserve vor Ort zu haben, wurden noch weitere Feuerwehren und der Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehrtechnische Zentrale in Zeven nachalarmiert.

Nach gut einer Stunde war das offene Feuer soweit gelöscht, dass man mit den Nachlöscharbeiten beginnen konnte. Diese zogen sich noch bis in den Nachmittag hin. Alle nicht mehr benötigten Einsatzkräfte konnten nach gut zwei Stunden die Einsatzstelle verlassen, die Ortsfeuerwehr Brauel blieb noch als Brandwache vor Ort.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Brauel, Zeven, Meinstedt, Sassenholz, Heeslingen, Weertzen, Brüttendorf, Seedorf und Badenstedt mit 16 Fahrzeugen und 100 Feuerwehrleuten. Weiter waren noch das DRK, die Polizei und Führungskräfte der Kreisfeuerwehr vor Ort.

Menschen und Tiere kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

Über Schadensursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell