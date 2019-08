Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Scheune in voller Ausdehnung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Heute Nacht um 1:37 wurden die Feuerwehren Farven, Anderlingen, Fehrenbruch, Byhusen, Selsingen und Zeven zu einem Gebäudebrand in den Farvener Ortsteil Baaste alarmiert. Dort stand eine ca. 20 x 30m große, massiv gebaute Scheune in Vollbrand. Ersteintreffende Kräfte der Feuerwehr Farven ließen umgehend weitere Kräfte aus Deinstedt, Malstedt und Ohrel nachalarmieren. Sofort wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Dazu wurden von mehreren Seiten insgesamt 7 C-Strahlrohre und zusätzlich ein Wenderohr über die Zevener Drehleiter eingesetzt. Später wurde noch zusätzlich ein mobiler Wasserwerfer in Stellung gebracht. Für die Löschwasserversorgung wurden in der Nähe liegende Unterflurhydranten und die ca. 1km entfernte Beeke genutzt. Dank des massiven Löschwassereinsatzes konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Da sich in der Scheune große Mengen an Stroh und Feuerholz gelagert befanden, wurde noch ein Bagger organisiert, der das Gebäude Stück für Stück abgetragen und gelagertes Stroh nach außen gebracht hat.

Aktuell, Stand 6:00 Uhr laufen noch die Nachlöscharbeiten, die sich wohl noch den Vormittag hinziehen werden.

Im Einsatz waren 9 Feuerwehren mit ca 150 Einsatzkräften, Führungskräfte der Samtgemeinde- und Kreisfeuerwehr, das DRK und die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell