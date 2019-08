Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Heuballen gerät in Brand

Rotenburg (Wümme) (ots)

07.08.2019 Klein Meckelsen (as). Am frühen Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr brannte aus ungeklärter Ursache im Klein Meckelser Ortsteil Marschhorst ein Heuballen an einer Scheune.

Die Feuerwehren Klein Meckelsen und Groß Meckelsen waren schnell zur Stelle. Durch die starke Rauchentwicklung war die Einsatzstelle gut sichtbar. Mit dem Schnellangriff C-Rohr des Klein Meckelser Tanklöschfahrzeugs gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Nach rund 20 Minuten war der Brand gelöscht. Ein Übergreifen auf die Scheune, wo Stroh gelagert wurde, konnte durch das zügige Eingreifen verhindert werden. Mit der Wärmebildkamera musste die Brandstelle immer wieder kontrolliert werden.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt nun die Polizei. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz für die rund 30 Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren beendet.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Abschnittspressesprecher Zeven

Alexander Schröder

Telefon: 0172 2062789

E-Mail: apw-zeven@gmx.de

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell