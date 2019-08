Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Baum nach Blitzeinschlag

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel 31.07.2019 (to). Am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr schrillten während des Gewitters bei einigen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Scheeßel die digitalen Meldeempfänger. Gemeldet wurde ein brennender Baum nach Blitzeinschlag im Wüstenweg. Umgehend setzten sich die Kameraden mit drei Fahrzeugen in Marsch. Nachdem die Kameraden nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle angekommen waren konnte kein Feuer festgestellt werden. Es wurde noch die nähere Umgebung abgesucht und der Leitstelle die Lage mitgeteilt. Nach rund 30 Minuten konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden.

Eingesetzte Fahrzeuge: Kommandowagen (Kdow), Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12), Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)

