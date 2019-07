Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: ++Zwei Einsätze innerhalb von drei Stunden in Scheeßel ++Brennt Mähdrescher in Wilstedt

Rotenburg (Wümme) (ots)

++Zwei Einsätze innerhalb von nur drei Stunden in Scheeßel

Scheeßel 30.07.2019 (to). Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel um 19.17 Uhr zu einer Straßenverunreinigung durch Betriebsstoffe in die Harburger Straße alarmiert. Eine dort abgestellte Sattelzugmaschine verlor Dieselkraftstoff aus der Zuleitung zur Standheizung, bei Eintreffen der Einsatzkräfte war schon eine große Lache mit Betriebsstoffen festzustellen, sofort wurde ein Auffangbehälter unter das Leck gestellt und die bereits ausgelaufenen Stoffe mit Bindemittel aufgenommen. Glücklicherweise kam der LKW-Fahrer vorbei, sodass er den Auflieger absatteln konnte und das Leck provisorisch geschlossen werden konnte. Nach gut einer Dreiviertelstunde konnte der Einsatz beendet werden. Kleine Anmerkung zu diesem Einsatz, es wurde von einigen Verkehrsteilnehmer keine Rücksicht auf die Einsatzkräfte genommen, sie fuhren zum Teil mit hoher Geschwindigkeit an der Unglückstelle vorbei. Der Feuerwehr liegt natürlich viel daran den Verkehr fließen zu lassen, aber bei einigen ist es wohl besser das man die Straße voll absperrt - vielleicht mal darüber nachdenken. Vielen Dank!! Bereits am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Scheeßeler Arztpraxis gerufen um den Rettungsdienst zu unterstützen. Da in dem Fahrstuhl die Trage des Rettungsdiensts nicht passt musste eine schonende Patientenrettung über das Treppenhaus erfolgen. Hier waren die Kameraden rund eine Stunde im Einsatz. Eingesetzte Fahrzeuge: Kommandowagen (Kdow) Löschgruppenfahrzeug (LF16/12) Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Einsatzleitwagen (ELW)

++Brennt Mähdrescher in Wilstedt

Wilstedt (DE+SB) Am Dienstag den 30.Juli 2019 um 17 Uhr wurden die beiden Wehren Tarmstedt mit dem Tanklöschfahrzeug (TLF) und Wilstedt mit Sirene und digitalen Meldeempfänger alarmiert. Als Einsatzstichwort bekamen wir "FK2 - brennt Mähdrescher in der Nähe der Kreisstraße 150 zwischen Wilstedt und Schmalenbeck. In einem Mähdrescher kam es während der Mäharbeiten zu einen Entstehungsbrand in der Nähe des Keilriemens. Das Ersteintreffende TLF aus Wilstedt konnte gleich Entwarnung geben, der Fahrer des Mähdreschers hatte schnell reagiert. Er konnte mit dem mitgeführten Feuerlöscher das Feuer soweit eindämmen, das die Feuerwehr nur noch Kühlungsmaßnahmen mit dem Schnellangriffrohr durchführen brauchte. So konnte das TLF aus Tarmstedt die Alarmfahrt abbrechen und wieder einrücken. Die Brandstelle wurde noch mit der Wärmebildkamera (WBK) aus Wilstedt kontrolliert. Danach wurde die Fahrt des Mähdrescher zum Hof des Landwirten mit dem TLF eskortiert Vor Ort wurde nochmals gekühlt und abschließend mit der WBK kontrolliert. Nach 1,5 Stunden war der Einsatz beendet, es waren 4 Feuerwehrfahrzeuge mit 21 Kameraden im Einsatz. Besonders die zurzeit extrem trockene Witterung und die Lage der Brandstelle auf einem Getreidefeld sorgten für eine erhöhte Alarmbereitschaft bei allen Einsatzkräften. Es droht hier immer die Gefahr eines sich sehr schnell ausbreitenden Flächenbrandes. Das schnelle Handeln des Fahrers kann aus unserer Sicht deshalb nur gelobt werden.

