FW-ROW: Brennt Altpapiertonne am Gebäude

Rotenburg (Wümme) (ots)

In der Nacht zu Montag gegen 4:20 Uhr kam es zu einem Feuer in Godenstedt in der Straße "Im Dorfe". Gemeldet wurde der Leitstelle in Zeven ein brennendes Gebäude. Erst eintreffende Kräfte der Feuerwehr Godenstedt fanden eine brennende 1000 l Altpapiertonne vor, die direkt am Gebäude stand. Ein beherzter Nachbar hatte mit einem Gartenschlauch schon angefangen die Tonne abzulöschen und dadurch einen höheren Schaden am Gebäude abgewendet. Die alarmierten Feuerwehren aus Godenstedt, Seedorf und Zeven brauchten somit nur noch die letzten Glutnester ablöschen, die Holzfassade zu kühlen und das angrenzende Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester untersuchen. Da es von Seiten der Feuerwehr keine Feststellungen mehr gab, konnte der Einsatz nach gut einer Stunde wieder beendet werden. Die Feuerwehren waren mit 5 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Über Schadensursache und Höhe können von Seiten der Feuerwehr keine Auskünfte gegeben werden.

