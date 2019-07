Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Mähdrescher fängt in Wittkopsbostel an zu brennen

Rotenburg (Wümme) (ots)

+++Wittkopsbostel 28.07.2019 (to). Am heutigen Sonntagnachmittag um 14.13 Uhr wurden die Feuerwehren aus Wittkopsbostel, Hetzwege und Scheeßel über Sirene und digitale Meldeempfänger alarmiert. In Wittkopsbostel in der Straße "Im alten Dorf" in der Verlängerung nach Hatzte hat ein Mähdrescher angefangen zu brennen. Geistesgegenwärtig fuhr der Maschinenführer das Fahrzeug vom abgeernteten Stoppelfeld weg und alarmierte die Rettungskräfte, hiermit konnte schon einmal schlimmeres verhindert werden und das schnelle Eingreifen der Ortsfeuerwehr Wittkopsbostel die den Motorraum sofort mit Wasser aus ihrem Tanklöschfahrzeug abkühlten. Nachdem die 2400 Liter Wasser aufgebraucht waren, wurde der Motorraum weiterhin mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Hetzwege abgekühlt. Nach 5400 Liter Wasser und einer Stunde später konnte "Feuer aus" gemeldet werden und die eingesetzten Kräfte rückten wieder ab.

Eingesetzte Einheiten:

Feuerwehr Scheeßel

Feuerwehr Hetzwege

Feuerwehr Wittkopsbostel

Polizei Rotenburg

