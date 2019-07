Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Erneuter Flächenbrand Gemeindefeuerwehr Scheeßel muss abermals ausrücken

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel, 27.07.2019 (to). Den dritten Tag in Folge musste die Gemeindefeuerwehr Scheeßel zu einem Flächenbrand ausrücken. Um 11.48 Uhr schrillten in den Ortschaften Scheeßel, Jeersdorf, Hetzwege und Wittkopsbostel die Sirenen und die digitalen Meldeempfänger. Der Leitstelle wurde ein Flächenbrand an der Kreisstraße zwischen Jeersdorf und Westerholz gemeldet. Sofort machten sich die Kameraden und Kameradinnen auf den Weg zur Einsatzstelle. In einem kleinen Wäldchen, nahe der Kiesgrube, brannten ca. 500 qm Unterholz. Mit mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern ging man gegen die Flammen vor und löschte sie ab. Mit einem Merlot Teleskopstapler wurde der Waldboden noch aufgelockert, um etwaige Glutnester abzulöschen. Später kamen noch drei Güllefässer mit je 24000 Liter Wasser hinzu und fluteten die angrenzenden Gebiete sowie die Brandstelle selbst. Auch bei diesem Einsatz ist es den umsichtigen Landwirten und der Feuerwehr zu verdanken, das durch das schnelle eingreifen nichts Schlimmeres passiert ist. Die Feuerwehren waren rund 60 Minuten im Einsatz. Eingesetzte Kräfte Feuerwehr Scheeßel Feuerwehr Hetzwege Feuerwehr Jeersdorf Feuerwehr Wittkopsbostel

Rückfragen bitte an:

Thomas Opitz

Gemeindepressesprecher und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Scheeßel

Tel. 0151 - 67453487 presse-ff-scheessel@web.de

Veröffentlich durch:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell