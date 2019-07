Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennen Altkleidercontainer

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg (Wümme) 24.07.2019. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Feuerwehr Rotenburg um 01:33 Uhr zu zwei brennenden Altkleidercontainern alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle, direkt gegenüber des Feuerwehrhauses, brannte der Inhalt der Container in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit der Schnellangriffseinrichtung des Löschfahrzeuges vor und bekämpfte die Flammen. Anschließend wurden die Container geöffnet und der Inhalt herausgeholt, um Glutnester abzulöschen. Nach gut einer halben Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

