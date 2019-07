Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Einsatz Kreisbereitschaft Süd bei Lübtheen

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg (W.) (dp) Die Kreisfeuerwehrbereitschaft Süd des Landkreises Rotenburg (Wümme) befindet sich zurzeit in Alt Jabel und Hohen Woos in der Nähe von Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere 110 Kameradinnen und Kameraden sind momentan damit beauftragt die beiden Ortschaften zu schützen. Aufgrund der Gefährdung von Munitionsresten auf dem Truppenübungsplatz dürfen die Rettungskräfte sich nur auf den Wegen und Straßen aufhalten. Die Aufgabe unser Kreisfeuerwehrbereitschaft Süd ist es, sogenannte Riegelstellungen aufzubauen damit der Waldbrand sich nicht weiter ausbreiten kann. Für 48 Stunden sind die freiwilligen Helfer vor Ort eingeplant, die Verpflegung der Kreisfeuerwehrbereitschaft wird durch eine eigene Küche sichergestellt. Der heutige Einsatz soll bis ca. 22:00 Uhr andauern, eine Übernachtungsgelegenheit wird noch für die vielen Helfer organisiert. Alle Einheiten der Kreisbereitschaft sind bei dem Katastropheneinsatz voll eingefunden und kaum ein Schlauch befindet sich noch auf den Fahrzeugen.

