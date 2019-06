Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Wohnung nach technischem Defekt zerstört

Rotenburg (Wümme) (ots)

Brockel (dp) 30.06.2019 Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, an einem Mehrfachstecker, wurden die Feuerwehren aus Bothel, Brockel und Hastedt zu einem Wohnhausbrand gerufen. In dem Mehrfamilienhaus, dass an der Hauptstraße in Brockel liegt, hatte ein Bewohner das Brandereignis seiner benachbarten Wohnung bemerkt und den Notruf gegen 6:00 Uhr morgens abgesetzt. Da zunächst keine Informationen darüber vorlagen, ob sich noch Personen in dem verrauchten Gebäudeteil befanden, wurde Großalarm ausgelöst und die Wohnung sowie die Nachbarräume durch Atemschutzgeräteträger abgesucht. Der Mieter der Brandwohnung war glücklicherweise nicht vor Ort. Die Feuerwehren konnte den Brand sehr schnell ablöschen und die Wohnung mit einem Drucklüfter vom giftigen Brandrauch befreien. Dennoch führe der Brand dazu, dass die Wohnung vollständig beschädigt wurde, ein Übergreifen der Flammen auf weiter Gebäudeteile konnte verhindert werden. Im Rahmen der Lösch- und Rettungsarbeiten wurde die Bundesstraße 71 voll gesperrt. Der Sachschaden begrenzt sich dadurch nur auf die Brandwohnung. Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute sowie der Rettungsdienst und die Polizei, nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Laut dem Institut für Schadensverhütung und Schadensforschung (IFS) werden 32 Prozent aller Brände in Niedersachsen durch Elektrizität verursacht und es empfehlt sich alle nicht genutzten stromführende Geräte auszuschalten. Auf dem Bild sind nur noch die Kupferleitungen des Dreifachsteckers zu erkennen.

