Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: 1500 Quadratmeter Getreidefeld gerät in Brand

Rotenburg (Wümme) (ots)

Nartum. Ein abgemähtes Getreidefeld von rund 1500 Quadratmeter brannte aus ungeklärter Ursache am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Kreisstraße 112 zwischen Nartum und Winkeldorf. Die lang anhaltende Trockenheit sorgt für eine rasche Ausbreitung.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften wurde zur Einsatzstelle alarmiert. Die Feuerwehren Nartum, Winkeldorf, Steinfeld, Horstedt, Elsdorf, Gyhum, Hesedorf und Zeven rückten umgehend an um den Flammen her zu werden. Mit dem Schlauchwagen musste eine Wasserleitung über längere Wegstrecke verlegt werden. Mit mehreren C-Rohren wurde die Fläche gelöscht. Glücklicherweise waren auch einige Landwirte mit Ihren Güllefässern vor Ort. Sie brachten ebenfalls ausreichend Wasser auf das Feld um ein Ausbreiten zu verhindern. Das Übergreifen auf ein angrenzendes Waldstück konnte durch den schnellen Einsatz verhindert werden.

Für die Feuerwehren, die mit rund 13 Fahrzeugen und 100 Kräften vor Ort waren, konnte der Einsatz nach über einer Stunde beendet werden. Ein Rettungswagen war zur Bereitstellung vor Ort, brauchte aber nicht tätig werden.

Die Waldbrandwarnstufe im Landkreis Rotenburg ist in diesen Tagen auf zweithöchster und in einigen Teilen sogar auf der höchsten Warnstufe. Die Feuerwehr rät aktuell dazu, dass Rauchen auf Grasflächen sowie in und um den Wald zu unterlassen ist. Es sollten ebenfalls keine Fahrzeuge auf Rasenflächen abgestellt werden. Keine Glasabfälle achtlos weggeworfen werden, denn sie können bei Sonneneinstrahlung den trockenen Untergrund entzünden.

