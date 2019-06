Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kleinkind aus Notsituation befreit

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am Montag, den 24.06.2019 um 13:41 Uhr wurde die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) zu einem Einsatz auf den Parkplatz eines Discounters in der Verdener Straße alarmiert. Aufgrund unglücklicher Umstände kam es dazu, dass ein ein Jahr altes Kind beim Verstauen der Einkäufe in einem PKW eingeschlossen wurde. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde die Scheibe einer Seitentür gewaltsam durch die Einsatzkräfte geöffnet, sodass das Fahrzeug entriegelt werden konnte. Anschließend wurde das Kleinkind zur Kontrolle an einen Notarzt übergeben. Nach gut zehn Minuten konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge mit acht Einsatzkräften der Feuerwehr, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

