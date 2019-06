Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in Einfamilienhaus

Rotenburg (Wümme) (ots)

Nartum (as). Montagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften nach Nartum in die Kampstraße gerufen. Dort sollte ein Einfamilienhaus brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Nartum, Gyhum, Horstedt und Zeven drang dichter Rauch aus dem ersten Obergeschoss.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Erkundung vor. Da sich das Haus zurzeit im Umbau befindet, war dieses unbewohnt. Es war zu einem Brand in der Zwischendecke gekommen. Mittels Motorsäge musste die Holzdecke geöffnet werden, um den Brandherd zu lokalisieren. Vorsorglich wurde von außen über Steckleitern das Dach geöffnet. Um auch letzte Glutnester abzulöschen, kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle immer wieder mit der Wärmebildkamera. Ein Druckbelüfter sorgte später dazu, dass das Gebäude Rauchfrei ist. Gegen 8. 10 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht, ein Vollbrand des Gebäudes konnte durch das zügige eingreifen verhindert werden.

Ein Feuerwehrmann zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt nun die Polizei. Die Feuerwehren aus Steinfeld, Wehldorf und Winkeldorf, die ebenfalls alarmiert waren, konnten den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Die SEG-Rettung war ebenfalls mit einem Rettungswagen eingesetzt. Neben den eingesetzten Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen, waren auch der Abschnittsleiter und der Gemeindebrandmeister vor Ort.

