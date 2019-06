Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Erfolgreiche Suche nach gekentertem Kanufahrer

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel (to); Am Samstag 08.06.2019 wurden die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel um 16.30 Uhr von der Leitstelle über die digitalen Meldeempfänger alarmiert das es auf Höhe der Vareler Heide zu einem Kanuunfall gekommen sei und das der Paddler nicht mehr auffindbar ist. Sofort rückten alle Fahrzeuge besetzt mit Feuerwehrmitgliedern zur Sammelstelle nach Varel aus. Der Einsatzleiter teilte die Mannschaft Streckenabschnitte zu und es wurde sofort mit der Suche begonnen, parallel wurde die Einsatzleitung zur Helvesieker Brücke an der L130 verlegt und weiter Kräfte aus Jeersdorf und Westervesede alarmiert, die dann den Streckenabschnitt vom Meyerhof in Richtung Helvesieker Brücke zugeteilt bekamen. Auch die Feuerwehr Rotenburg wurde mit ihrem Boot alarmiert und ab der Scheeßeler Mühle in Richtung Meyerhof eingesetzt. Auch der Polizeihubschrauber mit der Wärmebildkamera sowie die DLRG Rotenburg wurden zum Einsatzort gerufen. Der alarmierte Rettungsdienst und die Polizei hielten sich bei der Einsatzleitung an der Helvesieker Brücke in Bereitstellung. Nach rund 45 Minuten meldete ein Trupp der Feuerwehr dass die Person in Höhe Griemshoop auf einen Jägerhochsitz gesichtet wurde und von ihm betreut wurde. Sofort fuhren der Einsatzleiter, die Polizei sowie der Rettungsdienst zu einer vereinbarten Stelle, dort angekommen wurde die Person von der Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben und der Einsatz konnte beendet werden.

Im Einsatz waren: Feuerwehr Scheeßel Feuerwehr Jeersdorf Feuerwehr Westervesede Feuerwehr Rotenburg Polizei Rettungsdienst Notarzt

Rückfragen bitte an:



Gemeindepressesprecher

der Freiwilligen Feuerwehren

in der Gemeinde Scheeßel

Thomas Opitz



presse-ff-scheessel@web.de

Tel. 0151 - 67453487

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell