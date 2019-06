Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Heißgelaufene Bremse führt zu Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Elsdorf 07.06.2019 (tg): Am frühen Abend des 06.06. wurden um 18:12 Uhr die Feuerwehren Elsdorf, Gyhum und Zeven zu einem brennenden LKW auf den Rastplatz Hatzte der Autobahn 1 Fahrtrichtung Hamburg alarmiert. Laut erster Rückmeldung sollte ein Kühlauflieger in voller Ausdehnung brennen. Da sich das Elsdorfer Tanklöschfahrzeug zu diesem Zeitpunkt in der Werkstatt befand, wurde vorsorglich das Tanklöschfahrzeug aus Hetzwege mitalarmiert, welches aber nicht mehr mit eingreifen brauchte.

Den ersteintreffenden Kräften bot sich folgende Lage: Auf der Fahrerseite der Zugmaschine war an der Hinterachse die Bremse heißgelaufen und hatte dadurch ein Feuer am Radlager und der Bremse verursacht. Die Zwillingsbereifung hatte sich vor Stillstand des Fahrzeuges gelöst und stand neben diesem. Ersthelfer hatten mit Feuerlöschern erste Löschmaßnahmen ergriffen.

Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, letzte Glutnester abzulöschen und die Betroffenen Bauteile am Fahrzeug und am abgelöstes Zwillingsreifen zu kühlen und auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel abzustreuen. Regenabläufe wurden mit Dichtkissen gesichert, damit das verdreckte Löschwasser nicht in den Kanal gelangte.

Nach gut einer Dreiviertelstunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

An der Einsatzstelle waren 5 Fahrzeuge und 35 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell