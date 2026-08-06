Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brennender Wohnwagen auf der Autobahn.

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Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt wurde am 06.08.2026 um 15:30 Uhr mit dem Einsatzstichwort PKW-Brand außerorts auf die Autobahnanschlussstelle Stockach-West in Fahrtrichtung Kreuz Hegau alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung weithin sichtbar. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand ein auf dem Seitenstreifen abgestellter Wohnwagen bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem auf die Böschung und den angrenzenden Grünstreifen der Autobahn übergegriffen.

Umgehend wurde ein Löschangriff unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Parallel dazu wurde ein zweites C-Rohr zur Bekämpfung des Flächenbrandes vorbereitet und eingesetzt. Der Wohnwagen brannte vollständig aus und wurde bis auf das Metallgerippe zerstört. Für Einsätze auf der Autobahn ist bei der Feuerwehr Stockach zusätzlich ein Tanklöschfahrzeug als wasserführendes Fahrzeug vorgesehen. Dadurch konnte die Wasserversorgung in der entscheidenden Anfangsphase zunächst über das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und anschließend über das Tanklöschfahrzeug sichergestellt werden. Die Ausbreitung des Flächenbrandes konnte zügig eingedämmt werden. Da über den betroffenen Bereich die Verbindungsstraße zwischen Orsingen und Wahlwies verläuft, wurde im weiteren Einsatzverlauf die Feuerwehr Orsingen-Nenzingen zur Autobahnüberführung nachalarmiert. Von dort aus konnten die Einsatzkräfte den Hangbereich sowie weitere Glutnester von oben ablöschen.

Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle und abgelöscht. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte das ausgebrannte Fahrzeugwrack auf verbliebene Glutnester. Zudem konnten zwei gefüllte Gasflaschen aus dem Wohnwagen geborgen und vorsorglich gekühlt werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei sowie die Autobahnmeisterei übergeben.

Die Feuerwehr Stockach war mit vier Fahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz.

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