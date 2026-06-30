Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brennendes Gebüsch

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Stockach - Hoppetenzell (ots)

Die Abteilungen Hoppetenzell, Abteilung Zizenhausen und eine Kleineinsatzgruppe der Abteilung Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 29.06.2026 um 15:52 Uhr mit dem Stichwort "B1 Gestrüpp" zu einem ca. 10 m² großen Gestrüpp- bzw. Gebüschbrand am Waldrand alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die gemeldete Lage vorgefunden werden. Erste Löschversuche der Anwohnerin und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit dem Schnellangriff verhinderten eine Ausbreitung des Brandes. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Im Anschluss wurde die Brandstelle ausreichend mit Wasser benetzt um ein mögliches erneutes Aufflammen zu verhindern. Ebenfalls vor Ort war die Polizei. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr Stockach nicht erforderlich.

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