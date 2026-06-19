Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Küchenbrand

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Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, wurde am 18.06.2026 um 16:30 Uhr mit dem Stichwort B3 Gebäudebrand in die Goethestraße alarmiert. In einem Restaurant kam es zu einem Brandereignis im Küchenbereich.

Die Abteilung Kernstadt rückte mit dem Löschzug in die Goethestraße aus. Vor Ort konnte ein Brand im Küchenbereich bestätigt werden. Durch erste Löschmaßnahmen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Feuerwehr erkundete das Gebäude mit einem Atemschutztrupp und führte Löschmaßnahmen mit einem Kleinlöschgerät durch. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Gebäude mittels Überdruckbelüftung entraucht. Zudem wurden Teile der Küchenzeile demontiert und auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde das gesamte Gebäude auf Verrauchung sowie auf eine Kontamination durch Brandgase überprüft. Die Feuerwehr Stockach war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzstelle konnte nach etwa einer halben Stunde an die Polizei sowie den Eigentümer übergeben werden.

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