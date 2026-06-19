Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brand von Baumaterialien

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Stockach-Wahlwies (ots)

Die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 19.06.2026 um 03:47 Uhr mit dem Stichwort "B2 - LKW innerorts" ins Industriegebiet Hardt alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen mehrere Verbundfaserplatten, die auf zwei LKW-Wechselbrücken gelagert waren, im Vollbrand. Da es sich um einen Lagerplatz eines Handwerksbetrieb handelt, waren im Umkreis keine weiteren Gebäude gefährdet.

Die Feuerwehr leitete unverzüglich die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren ein. Im weiteren Einsatzverlauf zog der Betreiber die gestapelten Platten mit technischem Gerät auseinander, sodass die Feuerwehr verbliebene Glutnester gezielt ablöschen konnte.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 40 Feuerwehrangehörige mit sieben Fahrzeugen. Weitere sechs Einsatzkräfte waren in Bereitschaft. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um 10:55 Uhr wurden die Abteilungen Wahlwies und Espasingen mit dem Stichwort "B1 - Brandnachschau" erneut alarmiert, weil die schwer löschbaren Dämmmaterialien erneut an einigen Stellen schwelten. Die Elemente wurden mühsam geöffnet und schließlich komplett mit Wasser geflutet.

Im Einsatz waren 15 Feuerwehrangehörige, weitere zwei Feuerwehrleute waren in Bereitschaft.

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