Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Tag der offenen Tür - Spende

Bild-Infos

Download

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Am Samstag, den 21. Mai 2022 fand ein Tag der offenen Tür am Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Stockach Abteilung Hoppetenzell statt. Wie bereits im Vorfeld mitgeteilt, wird der komplette Gewinn an die Ukraine-Hilfe Stockach gespendet.

Nachdem zwischenzeitlich alle Rechnungen eingegangen und bezahlt wurden, steht der Spendenbetrag nun fest. Insgesamt beträgt die Spendensumme exakt 999,00 Euro. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei den zahlreichen Gästen und Besuchern für die Spendenbereitschaft bedanken. Die Spendensumme wurde an die Ukraine-Hilfe Stockach überwiesen.

Bericht von Daniel Traber

***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell