Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Jahreshauptversammlung der Abt. Hoppetenzell

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stockach (ots)

Am 25.03.2022 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stockach, Abt. Hoppetenzell statt. Abteilungskommandant Daniel Traber begrüßte neben dem Kommandanten Uwe Hartmann und Ortsvorsteher Dr. Jürgen Wegmann auch Gemeinderat Stephan Borst und von der Presse Cornelia Giebler, sowie die aktiven Kameradinnen und Kameraden sowie die Mitglieder der Alterswehr.

In Vertretung für den abwesenden Schriftführer übernahm Emanuel Brunner die Berichterstattung über das abgelaufene Jahr bzw. über den Zeitraum seit der letzten Jahreshauptversammlung. (Hintergrund: Wegen der Corona-Pandemie musste die geplante Versammlung im Jahre 2020 am Versammlungstermin abgesagt werden. Im Jahre 2021 konnte ebenfalls keine Versammlung durchgeführt werden, weshalb zum ersten Mal in der Geschichte der Feuerwehr Stockach eine Briefwahl durchgeführt wurde. Gewählt wurde der Abteilungsausschuss, Stellvertretender Abteilungskommandant sowie Abteilungskommandant.)

Neben den Ausbildungs- und Probenaktivitäten verzeichnete die Abteilung 2019 8 Einsätze, 2020 12 Einsätze und 2021 insgesamt 22 Einsätze. Vom Brandeinsatz über Technische Hilfe bis hin zum gemeldeten Gefahrguteinsatz musste so ziemlich das ganze Einsatzspektrum abgedeckt werden. Hervorzuheben ist sicherlich der Brand eines Carports und 2 PKWs, welche beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand standen. Bei diesem Einsatz konnte die Abteilung die Schlagkraft des neuen MLF's unter Beweis stellen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Darüber hinaus gab es weitere Höhepunkte für die Abteilung, auf welche im weiteren Verlauf Abteilungskommandant Daniel Traber näher einging. Dem Kassenverwalter Berthold Egger sowie Sebastian Vogler konnte eine ordnungsgemäß geführte Kasse bestätigt werden.

Abteilungskommandant Daniel Traber berichtete von einem insgesamt sehr guten Ausbildungsstand innerhalb seiner Abteilung. Sorge bereitet ihm allerdings die Lehrgangskapazitäten für Führungslehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Für solche Führungslehrgänge müssen Wartezeiten aufgrund begrenzter Kontingente von teilweise mehreren Jahren in Kauf genommen werden. Im weiteren Verlauf ging er näher auf die Höhepunkte der Jahre 2019 bis 2021 ein. Im Februar 2019 begannen die Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrhaus, die im vierten Quartal 2019 dann weitestgehend abgeschlossen werden konnten. Mit Abschluss dieser Arbeiten stehen der Abteilung zwei Fahrzeugstellplätze zur Verfügung. Darüberhinaus gibt es jetzt nach Geschlechtern getrennte Umkleiden sowie ein Sanitärbereich. Die restlichen Arbeiten, insbesondere im Außenbereich, folgten im Frühjahr 2020.

Er dankte dem Ortschaftsrat, Gemeinderat und der Stadtverwaltung für die bereitgestellten Mittel und den ausführenden Firmen. Ein weiterer Höhepunkt war dann die Auslieferung des neuen Mittleren Löschfahrzeuges Ende September 2019. Das neue Fahrzeug ersetzt das bisherige und altersbedingt sehr reparaturanfällige TSF-W, welches nach über 27 Jahren ausgemustert wurde. Nach intensiven Schulungen für die Mannschaft und Maschinisten konnte das neue Einsatzfahrzeug dann Mitte November in den Einsatzdienst gestellt werden. Abteilungskommandant Daniel Traber dankte seiner Abteilung für die geleistete Arbeit. Einen extra Dank gab es für einige Kameraden, welche besonders bei den notwendigen Arbeitseinsätzen und Eigenleistungen während der An- und Umbaumaßnahmen tätig waren. Eine weitere Besonderheit war die Übergabe zweier Tauchpumpen und eines Wassersaugers inklusive Zubehör im Wert von knapp 10.000 EUR von der Badischen Versicherung (BGV).

Ebenfalls in diese Zeit fällt die Etablierung des Fachzuges Wasserförderung bei der Abteilung Zizenhausen. Aufgrund der Verschiebung des SW2000 nach Zizenhausen hat die Abteilung Hoppetenzell zunächst den bisherigen MTW der Abteilung Zizenhausen erhalten. Dieser wurde später mit der Abteilung Espasingen getauscht. Hierfür gilt nochmals ein besonderer Dank an die Kameraden aus Espasingen und auch aus Zizenhausen, da uns dadurch schlussendlich früher als erwartet ein MTW zur Verfügung stand und steht. Als Führungsfahrzeug rückt dieser mit dem Fachzug Wasserförderung mit aus. Kommandant Uwe Hartmann lobte den Ausbildungsstand, die Probentätigkeit auch unter den Bedingungen und Vorgaben der Corona-Pandemie und die Einsatzbereitschaft.

Er sprach des Weiteren an, dass er die Abteilung mit dem An- und Umbau und mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug gut ausgerüstet sieht. Zum Schluss gab er einen kurzen Ausblick, was für das Jahr 2022 und die Folgejahre innerhalb der Feuerwehr Stockach geplant ist. Im Anschluss konnte ein Kamerad zum Feuerwehrmann, eine Kameradin zur Hauptfeuerwehrfrau, zwei Kameraden zu Hauptfeuerwehrmännern und ein Kamerad zum Oberlöschmeister befördert werden.

Geschrieben von Daniel Traber am 25. März 2022

***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell