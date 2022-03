FW Stockach: Containerbrand

Stockach (ots) - Die Abteilungen Espasingen und Wahlwies der Feuerwehr Stockach wurden am 20.03.2022 um 18:47 Uhr mit dem Stichwort "Brennender Radlader" ins Industriegebiet Hardt alarmiert. Beim Eintreffen konnte bei einem Gewerbebetrieb ein Radlader vorgefunden werden, welcher aber nicht brannte. Laut Aussage des Besitzers hatten sich einige Hackschnitzel am Auspuff entzündet, was zu einer Rauchentwicklung und damit ...

