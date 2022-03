Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: LKW-Brand mit starker Rauchentwicklung

Stockach B31 neu (ots)

Am 23.03.2022 wurden um 17:41 die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt und die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen zu einem LKW-Brand auf die B31 neu in Fahrtrichtung Überlingen alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich ca. 5 km nach der Autobahnauffahrt Stockach Ost in Richtung Überlingen.

Bereits auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Stockach war eine deutliche Rauchentwicklung über der Bundesstraße wahrnehmbar. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen brennenden LKW vor. Dieser brannte im Bereich der vorderen Zugmaschine. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit 2 Trupps unter Atemschutz und zwei Strahlrohren aufgenommen. Die ersten Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung und die Rauchentwicklung sowie das offene Feuer wurden eingedämmt.

Im Verlaufe des Einsatzes wurde durch Kräfte der Feuerwehr versucht, das Fahrerhaus des LKW abzukippen. Der Brandherd wurde im Bereich des Motors unter dem Fahrerhaus vermutet.

Durch die starke Brandentwicklung war ein einfaches Abkippen des Führerhauses jedoch nicht mehr möglich. Zur Sicherheit wurde der Motor weiter mit Wasser gekühlt und mit Wärmebildkameras kontrolliert. Von der Polizei wurde für die Dauer der Brandbekämpfung die B31 neu in beide Richtungen voll gesperrt. Bereits nach kurzer Zeit bildete sich ein längerer Rückstau über mehrere Kilometer.

Die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt war mit 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell