Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brennender Radlader gemeldet

Stockach (ots)

Die Abteilungen Espasingen und Wahlwies der Feuerwehr Stockach wurden am 20.03.2022 um 18:47 Uhr mit dem Stichwort "Brennender Radlader" ins Industriegebiet Hardt alarmiert.

Beim Eintreffen konnte bei einem Gewerbebetrieb ein Radlader vorgefunden werden, welcher aber nicht brannte. Laut Aussage des Besitzers hatten sich einige Hackschnitzel am Auspuff entzündet, was zu einer Rauchentwicklung und damit wohl auch zum Notruf durch einen Passanten geführt hatte. Diese Hackschnitzel waren vom Besitzer aber bereits abgelöscht worden.

Von der Feuerwehr wurde an dem Radlader sicherheitshalber die Batterie ausgebaut, da im Batteriefach noch leichter Rauch feststellbar war. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig.

Im Einsatz waren die Feuerwehrabteilungen Espasingen und Wahlwies mit insgesamt 33 Feuerwehrleuten sowie der Stadtbrandmeister. Weitere 5 Feuerwehrangehörige waren in den Gerätehäusern in Bereitschaft. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell