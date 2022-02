Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Stockach / Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am 11.02.2022 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach und Bodman-Ludwigshafen gemeinsam um 17:30 Uhr in das Industriegebiet Blumhof alarmiert. Bei einem Industrieunternehmen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Gebäude des Industrieunternehmens vorbildlich geräumt und die Mitarbeiter warteten auf dem Parkplatz. Nach der Erkundung konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden, weshalb die ausgelöste Anlage wieder zurückgestellt wurde. Nach der Rückstellung löste die Anlage an demselben Rauchmelder im Sekundentakt erneut aus. Da somit ein technischer Defekt an der Anlage vorlag, wurde diese abgeschaltet und dem Betreiber übergeben. Die Feuerwehr Stockach war mit drei Fahrzeugen und die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen mit einem Fahrzeug vor Ort. In Summe war 21 Feuerwehrangehörige im Einsatz, in den beiden Gerätehäuser warteten nochmals 26 Feuerwehrkräfte in Bereitschaft. Am Morgen des 11.02.2022 um 10 Uhr waren die beiden Feuerwehren ebenfalls bereits gemeinsam bei einer Brandmeldeanlage in Ludwigshafen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell