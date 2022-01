Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Verkehrsunfall, Dieselaustritt und Brandmeldeanlage

Stockach (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Stockach Abteilung Kernstadt, Hoppetenzell und Zizenhausen wurden am 24.01.2022 gemeinsam um 17:28 Uhr auf die Bundesstraße B 313 zu einem Einsatz gerufen. Gemeldet wurde ein Fahrzeugbrand außerorts nach einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Nach erster Rückmeldung der Leitstelle handelte es sich um einen stark qualmenden PKW mit auslaufenden Betriebsstoffen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Kradfahrer frontal mit einem PKW zusammengestoßen war. Der PKW qualmte aber brannte nicht. Der Rettungsdienst wurde bei der Versorgung des verletzten Kradfahrers unterstützt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden abgestreut, sowie die B 313 auf Höhe Ortsausgang Hoppetenzell in Richtung Zizenhausen komplett gesperrt. Die Feuerwehren sicherten die Einsatzstelle ab und leuchteten diese aus. Nach ca. 1 Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren abgeschlossen. Von der Feuerwehr Stockach waren 25 Einsatzkräfte im Einsatz. Insgesamt waren fünf Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Ebenfalls vor Ort: Die Polizei sowie der Rettungsdienst

Die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt wurde am 27.01.22 um 02:00 Uhr mit einer Kleineinsatzschleife in die Industriestraße gerufen. An einer Zapfsäule bei einer Tankstelle sind nach erster Rückmeldung größere Mengen Diesel ausgetreten. Vor Ort wurde ein Austritt geringer Mengen Diesel um eine Zapfsäule festgestellt. Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut. Die Einsatzdauer betrug eine halbe Stunde. Von der Feuerwehr Stockach waren 6 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt wurde am 29.01.22 um 22:18 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das Krankenhaus Stockach alarmiert. Die Feuerwehr Stockach rückte nach Alarm- und Ausrückeordnung mit einem Löschzug zum Krankenhaus aus. Vor Ort wurde der Bereich um den ausgelösten Brandmelder von einem Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Der Auslösegrund war unklar und es konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Einsatzdauer betrug eine Stunde. Von der Feuerwehr Stockach waren 18 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen im Einsatz.

