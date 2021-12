Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: PKW im Bach

Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach wurde am 10.12.2021 um 13:08 Uhr zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall alarmiert. Es wurde gemeldet, dass ein PKW in die Stockacher Aach gefahren ist und sich die Person noch im Fahrzeug befindet. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus. Vor Ort war beim Eintreffen der Rettungskräfte der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug gerettet. Der PKW befand sich im Flussbett, welches sich ca. 50 Meter von der Straße befand. Über eine Steckleiter ging ein Feuerwehrmann in Watthosen in das ca. 60 Zentimeter tiefe winterliche Gewässer. Hier wurde die Batterie des Kraftfahrzeuges gesichert und an Land gebracht sowie vereinzelte Sprühdosen. Nach ca. einer Stunde konnte die Feuerwehr mit den 11 Einsatzkräften beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell