FW Stockach: Verbrennungen durch Kerzenwachs

Am 03.12.2021 wurde um 20:06 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Stockach mit dem Einsatzstichwort "Feuer im Gebäude" alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde kein offenes Feuer im Gebäude festgestellt. Es wurde eine durch heißes Kerzenwachs verletzte Person mit Ihren Kindern vor dem Wohngebäude vorgefunden. Diese wurde durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. In der Wohnung prüfte die Feuerwehr mithilfe eins Messgeräts, ob sich noch schädliche Brandgase im Gebäude befinden. Diese konnten allerdings nicht festgestellt werden. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort. Die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften vor Ort, weitere 6 Personen waren im Gerätehaus in Bereitstellung. Der Einsatz war nach 0,5 Stunden beendet.

