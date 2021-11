Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Fahrsicherheitstraining für Einsatzfahrer

Stockach (ots)

Am 13. November 2021 nahmen 10 Mitglieder der Feuerwehr Stockach aus den Abteilungen Kernstadt, Raithaslach, Winterspüren und Zizenhausen an einem Fahrsicherheitstraining für Einsatzfahrer teil. Das Training fand beim Fahrsicherheitszentrum in Steißlingen statt.

Es wurden verschiedenste Übungen und Fahrmanöver praktisch geübt. Auch die physikalischen Grenzen und die unterschiedlichen Fahreigenschaften der Großfahrzeuge konnte hautnah miterlebt werden.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Gefahrenbremsung und das Ausweichen plötzlich auftretender Hindernisse gelegt. Hier konnte auf dem abgesperrten Gelände, unter verschiedensten Fahrbahnoberflächen, ausgiebig geübt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell