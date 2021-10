Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Landeplatz für Hubschrauber ausleuchten

Stockach (ots)

Am 31.10.2021 wurde um 18:15 Uhr eine Kleineinsatzschleife der Feuerwehr Stockach zum Ausleuchten einer Hubschrauberlandung alarmiert. Da ein Patient nach einem Unfall in eine entferntere Klinik transportiert werden musste, wurde ein Hubschrauber der Rega aus der Schweiz angefordert. Die Feuerwehr wurde hierzu zum Landeplatzausleuchten an den Sportplatz Hindelwangen gerufen. Da in dem Clubheim Personen vor Ort waren, konnte die Flutlichtanlage des Sportplatzes zum Ausleuchten des Landeplatzes für den Hubschrauber genutzt werden. Die Feuerwehr Stockach Abt. Stadt war mit zwei Fahrzeugen und sechs Personen vor Ort, nach ca. einer Stunde war der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr vorbei. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit Notarzt, die Polizei und das Hubschrauberteam der Rega vor Ort.

