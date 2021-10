Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausgelöster Rauchmelder im Seniorenheim

Stockach (ots)

Am 29.10.2021 um 10:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt und die Führungsgruppe sowie Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei zu einem ausgelösten Rauchmelder in einem Seniorenheim alarmiert. Die Wartungsfirma der Brandmeldeanlage hatte zu Testzwecken die Anlage ausgelöst. Die Bewohner der privaten Penthousewohnung, wussten davon nichts und meldeten beim Notruf einen ausgelösten Rauchmelder. Vor Ort konnte die Feuerwehr kein schädigendes Ereignis feststellen. Die Feuerwehr Stockach war mit 20 Personen und vier Fahrzeugen vor Ort. Acht weitere Kräfte waren in Bereitstellung im Gerätehaus. Der Einsatz dauerte ca. 0,5 Stunden.

