Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Stockach (ots)

Am 19.09.2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt um 17:06 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in ein Wohnheim für geistig Behinderte gerufen. Die Feuerwehr fuhr die Einsatzstelle nach Alarm- und Ausrückeordnung mit einem Löschzug an.

Vor Ort wurde bei der Erkundung der Einsatzstelle festgestellt, dass die Brandmeldeanlage vermutlich aufgrund von übermäßiger Deospray-Verwendung ausgelöst wurde.

Die Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und die ausgelöste Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgestellt, so dass die Bewohner im Ernstfall wieder erneut gewarnt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Stadt war mit fünf Fahrzeugen und 17 Personen vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell