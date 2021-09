Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Gemeinderat bestätigt Kommandantenwahlen

Stockach (ots)

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im August 2021 bei der Feuerwehr Stockach der stellvertretende Kommandant sowie die Mitglieder des Feuerwehrausschusses durch Briefwahl gewählt. Zeitgleich wurden der stellvertretende Abteilungskommandant sowie der Abteilungsausschuss der Abteilung Wahlwies gewählt.

In seiner Sitzung am 15.09.2021 bestätigte der Gemeinderat der Stadt Stockach die Kommandantenwahlen, so dass Bürgermeister Rainer Stolz offiziell Rüdiger Lempp zum stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Stockach und Steffen Kuppel zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Wahlwies bestellen konnte.

Zu Mitgliedern des Feuerwehrausschusses der Feuerwehr Stockach wurden Tobias Auer, Tobias Bertsche, Michael Deyer, Jürgen Kiewning und Markus Rebholz gewählt.

Zu Mitgliedern des Abteilungsausschusses der Abteilung Wahlwies wurden Tobias Kramer, Manuel Mauch, Dominik Lempp und Axel Rath gewählt.

Kommandant Uwe Hartmann gratulierte allen Gewählten zur Wahl und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Er bedankte sich bei allen, die sich zur Wahl gestellt hatten und ganz besonders bei denen, die in den letzten Jahren in den Ausschüssen gute Arbeit geleistet haben.

