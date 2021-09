Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Würdigung für überdurchschnittliches Engagement

Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes für Julian Schmitt

Steißlingen/Stockach (ots)

Im Rahmen eines Empfangs des Kreisfeuerwehrverbands Konstanz in Steißlingen, wurde die Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg an Löschmeister Julian Schmitt von der Feuerwehr Stockach verliehen.

Julian Schmitt erhielt diese besondere Ehrung für seine großen Verdienste

- als langjähriger Jugendgruppenleiter und Jugendwart der Feuerwehr Stockach - als Mitglied der Lagerleitung der Jugendfeuerwehrzeltlager im Landkreis Konstanz - als Initiator, Ausbilder und organisatorischer Leiter der Drohnengruppe des Landkreises Konstanz - für seine Mitarbeit in unterschiedlichen Arbeitsgruppen der Feuerwehr Stockach (Bekleidungsausschuss, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) - für seine tatkräftige Unterstützung bei diversen IT-Themen in der Feuerwehr Stockach und im Landkreis Konstanz - als Mitglied des Führungsstabs des Landkreises Konstanz

All diese Tätigkeiten übt Julian Schmitt neben dem regulären Übungs- und Einsatzdienst aus.

Die Ehrung wurde vom Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg, Michael Wegel, vorgenommen. Zugleich wurden vier weitere Kameraden von Feuerwehren aus dem Kreis Konstanz mit der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes geehrt.

Herzliche Glückwünsche an unseren Kameraden zu dieser seltenen Ehrung und vielen Dank für sein außergewöhnliches Engagement!

