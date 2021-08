Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Überhitzte Bremsscheibe und Verkehrsunfall

Espasingen (ots)

Die Abteilungen Espasingen, Wahlwies und Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 05.08.2021 um 13:36 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand am Ortsausgang Espasingen in Richtung Bodman alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte berichtete der PKW-Fahrer, dass er Rauch am Heck seines Autos festgestellt und deshalb die Feuerwehr alarmiert hatte. Bei der Überprüfung wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera festgestellt, dass die Bremsscheibe rechts hinten deutlich überhitzt war. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht notwendig.

An der Einsatzstelle waren die Abteilungen Espasingen und Wahlwies mit zwei Fahrzeugen. Die Abt. Kernstadt konnte die Einsatzfahrt abbrechen. Insgesamt waren 15 Feuerwehrangehörige im Einsatz, weitere 30 Feuerwehrleute waren in den Gerätehäusern in Bereitschaft.

Kurz nach dem Einsatz kam es im Kreuzungsbereich der B34 mit der B313 in der Ortsdurchfahrt Espasingen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Feuerwehrangehörige, die zufällig mit einem Fahrzeug am Gerätehaus Espasingen waren, hörten Aufprallgeräusche und fuhren die Kreuzung an. Dort wurden zwei PKW vorgefunden, die im Kreuzungsbereich kollidiert waren. Einer der PKW-Fahrer war verletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, forderte Polizei und Rettungsdienst nach und betreute bis zu dessen Eintreffen den verletzten PKW-Fahrer. An beiden Fahrzeugen wurden außerdem die Batterien abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt.

In diesem Einsatz waren 2 Angehörige der Abt. Kernstadt sowie 5 Angehörige der Abt. Espasingen mit insgesamt 3 Fahrzeugen.

