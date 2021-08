Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Verschiedene Kleineinsätze für die Feuerwehr Stockach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stockach (ots)

Die Kleineinsatzschleife der Freiwilligen Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt hatte am 31.07.21 und 01.08.21 verschiedene Kleineinsätze. Am 31.07.21 musste um 08:30 Uhr ein Baum in der Bahnhofstraße entfernt werden. Die selbe Gruppe musste in der darauffolgenden Nacht um 0:22 Uhr zu einem brennenden Mülleimer fahren. Dieser war bei der Ankunft der Feuerwehr bereits abgelöscht, somit wurde die Brandstelle noch mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Am 01.08. wurde dann erneut die Kleineinsatzschleife zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Die Feuerwehr war im Durchschnitt mit vier Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell