FW Stockach: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Am 26.07.2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt um 08:14 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in ein Altersheim am Osterholz gerufen. Die Feuerwehr fuhr die Einsatzstelle nach Alarm- und Ausrückeordnung mit einem Löschzug an.

Vor Ort wurde bei der Erkundung der Einsatzstelle festgestellt, dass ein Brandmelder wegen Wasserdampf ausgelöst wurde. Durch Reinigungsarbeiten bildete sich Wasserdampf der schlussendlich die Brandmeldeanlage auslöste. Die Entsprechenden Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und die Ausgelöste Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Stadt war mit fünf Fahrzeugen und 19 Personen vor Ort.

