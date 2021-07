Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Tierrettung: Vogel aus Baum gerettet

Stockach, Zizenhausen (ots)

Am 20.07.2021 um 21:21 Uhr wurde die die Feuerwehr Stockach mit einer ungewöhnlichen Alarmmeldung gerufen. Ein Greifvogel soll auf einem Baum in Zizenhausen festsitzen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich diese Meldung bestätigte. Der Greifvogel hatte sich mit den Füßen in einem Stück Schur verfangen, welches sich nun ebenfalls mit einem Ast verfangen hatte. Der Vogel wirkte sehr entkräftet und hatte augenscheinlich Verletzungen am Bein durch die Schnur. Der Vogel wurde über die Drehleiter gerettet, am Boden von der Schnur befreit und privat zu einem Falkner zur weiteren versorgen gebracht. Die Feuerwehr Stockach war 1,5 Stunden mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort.

