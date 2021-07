Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Stockach an einem Tag

Stockach

Im Laufe des 14.07.2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach zu zwei Einsätzen gerufen. Um 09:34 Uhr brannte es an einem Förderband in einem Kieswerk. Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer mit einem C-Rohr mit Wasser und Schaum. Im Einsatz waren 15 Personen mit vier Fahrzeugen. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet. Gegen 15:03 Uhr wurde erneut die Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt, Raithaslach und Mahlspüren im Hegau zu einem Verkehrsunfall auf der B14 in Richtung Tuttlingen alarmiert. Gemeldet waren ursprünglich zwei eingeklemmte Personen. An der Einsatzstelle konnte dieses nicht bestätigt werden. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Vor Ort waren sechs Fahrzeuge.

