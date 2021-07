Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Fahrzeugbrand und kleine technische Hilfe

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stockach (ots)

Am 12.07.2021 wurde um 14:12 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt und Espasingen auf die Bundesautobahn BAB98 zu einem brennenden Fahrzeug alarmiert.

Kurz vor der Brücke auf der Höhe Orsingen / Steisslingen hatte ein BMW X3 auf dem Pannenstreifen gebrannt. Die Fahrerin aus dem Raum Ravensburg bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Motorraum und lenkte das Fahrzeug auf den Pannenstreifen. Ihr blieb gerade noch genügend Zeit, die wichtigsten Gegenstände und sich selbst (mit Warnweste) hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen. Zwei polnische LKW Fahrer versuchten den Brand mittels eines Pulverlöschers unter Kontrolle zu bringen, was aber nicht gelang. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der komplette Motorraum des BMW in Flammen.

Das Feuer konnte von einem Trupp unter Atemschutz mittels eines C-Rohres rasch gelöscht werden. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur gesperrt werden.

Abschließend wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und die Unfallstelle bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens abgesichert. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach 1,5 Stunden beendet, vor Ort waren 19 Einsatzkräfte. Weitere Kräfte verblieben in Bereitstellung im Gerätehaus.

Am gleichen Tag wurden die hauptamtlichen Kräfte um 11:48 Uhr zu einer kleinen technischen Hilfeleistung gerufen. In einer Schule hatte sich ein Kind einen Finger in einem Holztisch eingeklemmt und konnte sich nicht selbständig befreien. Die Feuerwehr konnte das Kind mithilfe von Sprüh-Öl aus der misslichen Lage befreien. Es waren vier Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell